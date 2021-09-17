Видео ⟩ В Калнциемсе в своей квартире обнаружен убитый

Мужчина неподвижно сидел на стуле в своей кухне, опустив голову, сзади была видна рукоять охотничьего нож. Лезвие было воткнуто в тело в районе сердца, о чем вспоминает местный житель, наблюдавший происходящее в квартире соседа через полу-открытую дверь, когда во двор въехало большое количество полицейских и сотрудников скорой помощи.

Вскоре выяснилось, что мужчина мертв, и врачи это подтвердили. Следователи несколько часов дежурили на месте происшествия, осматривая жилище погибшего.

В тот же день полиции удалось задержать двух мужчин, жителей Калнциемса, по подозрению в совершении преступления. Выяснилось, что мужчины 38 и 48 лет навещали убитого и вместе распивали алкоголь.

Известно, что к одному из мужчин уже применена мера пресечения - взятие под стражу, а другой - к другому - мера, не связанная с лишением свободы. Оба попали в поле зрения полиции не впервые, и ранее были судимы.