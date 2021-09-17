Пт, 17.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Латвийский биатлонист Расторгуев дисквалифицирован на 1,5 года. Он пропустит Олимпиаду

Андрей Расторгуев ФОТО: Facebook: @Rastorgujevs

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации ведущего латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.

Биатлониста временно отстранили ещё весной, когда Кубок мира подходил к концу. Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что у спортсмена есть две недели на доказательство своей невиновности, а затем дело отправилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Всё это время лидер сборной Латвии не прекращал тренироваться, но оказалось, что зря. CAS оказался непреклонен. Срок дисквалификации отсчитывается с 11 марта 2021 года и составит 18 месяцев. Это значит, что Расторгуев пропустит Зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.

33-летний Расторгуева отстранили от спорта за "три флажка" - спортсмен трижды в течение года не уведомил допинг-офицеров о своём местонахождении.

Латвийский биатлонист может обжаловать решение CAS в апелляционном арбитражном отделе суда в течение 21 дня с момента вынесения решения.

Андрей Расторгуев - является обладателем трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы. На этапах Кубка мира он дважды занимал второе место.


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