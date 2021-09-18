Первый день выборов в России: миллион на электронном голосовании и Путин среди них

Путин впервые голосовал онлайн pic.twitter.com/BpxCyOv66Z — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 17, 2021

Участие в электронном голосовании требует наличия аккаунта на портале mos.ru - судя по видео, он и открыт на компьютере Путина. Но чтобы получить аккаунт, необходимо зарегистрироваться, указав номер мобильного телефона, и получить код подтверждения в SMS. Путин же неоднократно утверждал, что мобильного у него нет, последний раз он говорил об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума 3 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверил журналистов, что "здесь все абсолютно нормально", и для регистрации Путина использовался телефон одного из помощников. "У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".

Правда, к видео с голосующим дистанционно Путиным возник и другой вопрос - на кадрах видно, что часы президента показывают дату "10", хотя по сообщению Кремля Путин голосовал в пятницу 17 сентября. Досрочное электронное голосование не предусмотрено. На это первым обратил внимание телеканал "Настоящее время" (признан в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"). Странности с датой на часах в Кремле не комментировали. Впрочем, на кадрах совещания с правительством и членами "Единой России" (оно состоялось во вторник 14 сентября) видно, что те же самые часы Путина показывают дату "7". Не исключено, что календарь в президентском хронографе просто отстает на неделю.

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/TASS

Онлайн голосовал и премьер-министр Михаил Мишустин. А вот министр обороны Сергей Шойгу, один из лидеров списка "Единой России", голосовал очно в Подмосковье - на участке, расположенном на территории бригады Воздушно-десантных войск.

ЦИК отчитался о рекордно высокой явке на электронное голосование. "Явка на дистанционных очень высокая, даже по сравнению с тем, что было раньше. Не было такой активности. Может быть, это говорит об общей активности людей", - предположил замглавы избиркома Николай Булаев.

К середине пятницы явка записавшихся на электронное голосование составила не менее 40%, а в некоторых регионах превысила даже 50%, отчитались в ЦИКе.

Как рассказали Би-би-си несколько сотрудников бюджетных организаций и госкомпаний, их руководство в последние месяцы настоятельно рекомендовало им регистрироваться на голосование по интернету. У некоторых требовали подтвердить факт регистрации скриншотом, а также отчитаться о самом голосовании начальству.

ФОТО: BBC

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов вечером пятницы сообщил, что в онлайн-голосовании в Москве приняли участие 1 млн человек.

Явка непосредственно на участки на 16:00 по московскому времени составила 9,16% по стране, сообщили в ЦИКе. Больше всего людей проголосовало на Чукотке и в Чечне (31,5% и 27,1%). Минимальная явка - в Санкт-Петербурге (7,2% к 15:00), в Севастополе (0,76%) и Москве (0,48%).