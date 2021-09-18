Первый день выборов в России: миллион на электронном голосовании и Путин среди них

А на участке №2188, в округе, где баллотируется Вишневский (вместе со своими двойниками), член УИК от Партии роста Татьяна Косинова обнаружила список из 21 избирателя по адресу нежилого здания на Гангутской 1, принадлежащего минобороны, в том же здании находится Музей обороны Ленинграда. Она рассказала Би-би-си, что вместо квартир в списке стоял прочерк. Косиновой удалось проверить паспорта пришедших голосовать по этому списку молодых людей, они оказались зарегистрированы по другим адресам. Семерым участникам этой "карусели" проголосовать к этому моменту уже удалось.
В УИКе Косиновой заявили, что получили списки из территориальной комиссии. Однако при попытке сфотографировать список обитателей нежилого дома Косинову удалили с участка по решению суда, экстренно рассмотревшего это дело. После этого Косинова написала заявление в полицию о преступлении на участке и собирается обжаловать решение о ее удалении с участка в суде.
Еще одно сообщение о возможном вбросе пришло из подмосковной Балашихи. Члены избирательной комиссии выдавали некоторым людям по несколько бюллетеней, сообщало движение "Голос" (признано в России "иноагентом"). Этот участок в Балашихе закрыли после опубликованных видео возможных вбросов.
Зампред ЦИКа Николай Булаев при этом заявил, что серьёзных жалоб по нарушениям на выборах в Госдуму в ЦИК не поступало.
Google и Apple удалили приложение "Навальный" из своих интернет-магазинов
Утром 17 сентября из российских магазинов Google Play и App Store пропало приложение "Навальный", с помощью которого можно было ознакомиться со списками "Умного голосования".
Российские власти добивались блокировки в течение последнего месяца, настаивая, что приложение связано с Фондом борьбы коррупцией, который запрещен в России после признания экстремистской организацией (также признан НКО-иностранным агентом).
Отказ Google и Apple удалить приложение "Навальный" и ссылки на проект, цель которого - координация голосования за одного кандидата не от "Единой России", будет считаться вмешательством в российские выборы, предупреждал Роскомнадзор.
В начале недели в российский офис Google приходили приставы. Они требовали удаления ссылок по иску компании, запатентовавшей торговый знак "Умное голосование".
Накануне выборов команда оппозиционера сообщала о перебоях в работе приложения "Навальный", а также о DDoS-атаке на телеграм-бот "Умного голосования". Кроме того, в середине недели пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса Google Docs - там тоже выложили списки кандидатов, которых призвала поддержать команда оппозиционера.
Формальным основанием для удаления приложений стало признание ФБК экстремистской организацией, сообщили в команде оппозиционера.
Источник, близкий к компании Google, объяснял Би-би-си, что решение об удалении приложения из Google Play на территории России было принято в ночь перед выборами. Он уточнил, что компания пошла на это из-за требований регулирующего органа и "серьезных угроз уголовного преследования конкретных сотрудников в России". По его словам, эти угрозы прозвучали как публично, так и в частном порядке.
Задержанный енот и обязательный кот
В Москве на одном из избирательных участков задержали енота. Животное и его хозяин были доставлены в полицию. Отмечается, что енота ловили на участке семь минут.
Телеграм-канал "Ротонда" утром в пятницу сообщил, что петербургским наблюдателям от провластных кандидатов выдали специальную памятку, согласно которой в социальных сетях нужно было писать о том, что выборы проходят спокойно и без нарушений. Отмечалось, что нужно писать о веселых моментах выборов, например, "кот зашел на участок проголосовать", говорилось в памятке.
В "Инстаграме" по хештегу "выборы2021" весь день действительно публиковались одинаковые сообщения наблюдателей и членов комиссий о том, что выборы проходят спокойно и с соблюдением санитарных норм. Русской службе Би-би-си удалось найти только одно упоминание о коте на участке.