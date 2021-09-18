Выявлено 542 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 316,7

Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 89 лет:

двое - в возрасте от 60 до 69 лет;

один - в возрасте от 70 до 79 лет;

двое - в возрасте от 80 до 89 лет.

427 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 115 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 307,1 до 316,7 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 34 150 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 156 человек, 2640 заразившихся коронавирусом скончались.

От Covid-19 полностью привито более 800 000 латвийцев

В пятницу, 17 сентября, первую или вторую дозу вакцины от Covid-19 получили 5700 человек, а численность полностью привитого населения превысила 800 000 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом вакцины получили 888 911 латвийцев, а завершили процесс вакцинации 802 872 человека, что составляет 42,66% населения страны в соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения Латвии в июле 2021 года.

Процесс вакцинации завершили 50,01% жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, и 48,57% жителей старше 12 лет.

2502 человека в пятницу получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации 2711 человек. Еще 487 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.