Фото, видео ⟩ Шлесерс на набережной, гимн и угрозы: следим за акцией в Риге

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"Ультиматум Левитсу"

Как ранее заявил Айнар Шлесерс, на пикете будут выдвинуты ультиматум президенту Эгилу Левитсу о сохранении добровольной вакцинации против Covid-19 и другие требования.

Шлесерс сообщил, что Рижская дума не запретила организовать пикет на набережной. Он призвал сторонников партии в 12:00 собраться возле Пороховой башни в Вецриге, а затем пойти на набережную, где в 13:00 начался пикет.

Развитие событий

По состоянию на 12:15 набережная 11 Ноября была перекрыта, у Рижского замка - скопления людей не было, сообщили очевидцы.

Фотография с места событий в 12:00. Согласно сведениям очевидцев - набережная перекрыта. В Риге запланирован веломарафон. ФОТО: TVNET

Фотография с места событий в 12:00. Согласно сведениям очевидцев - набережная перекрыта. В Риге запланирован веломарафон. ФОТО: TVNET

Сразу после 12:00 немного людей собралось у Пороховой башни, далее они проследовали на Домскую площадь, где объединились с пришедшими туда.

Люди собрались у Пороховой башни ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На Домской площади людей больше ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Тем временем еще одна группа собралась на набережной ФОТО: TVNET

Далее люди все же проследовали на набережную, где начали петь песни. Прибыл и сам политик Айнар Шлесерс, партия которого готовиться принять участие на выборах в Сейм, которые пройдут 2 октября 2022 года. Политик призвал собравшихся рассредоточиться и "формально" соблюдать ограничения, предусмотренные эпидемиологической безопасностью. Он отметил, что акция была согласована с Рижской думой.

Собравшиеся стали петь гимн Латвии и исполнять другие композиции на латышском языке. Собравшиеся регулярно выкрикивали лозунг "Власть - это мы", критиковали правительство Кришьяниса Кариньша и некоторые из выступивших выразили надежду, что "и другие должны проснуться", поблагодарив тех, кто не боится выступить уже сейчас. Регулярно собравшиеся кричали и "Свободу!", "Свободу!".

В свой эмоциональной речи Шлесерс обвинил президента Латвии Эгила Левитса в беспочвенной поддержке правительства Кариньша, которое выступает против "свободы слова" и "угрожает отнять технику у народа".

Политик несколько раз заявил, что "режим Кариньша и Левитса" должен пасть, и это "не просто болтовня". Он "дал Левитсу" две недели на то, чтобы "он запросил демиссию правительства Кариньша". Срок истекает 2 октября.

Если президент не исполнит это требование в срок, Шлесерс пригрозил снова вывести людей на улицы.

Прозвучали выступления и призывы также и на русском языке, отмечая, что "когда-то латвийцев разделили на граждан и неграждан, а теперь делят на вакцинированных и нет".

По наблюдениям агентства LETA, на набережной собралось 500-600 человек.

Предупреждения полиции

Как указали в Госполиции, в демократическом государстве каждый имеет право высказывать свое мнение, но это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей. Способ, как организаторы и инициаторы протестов планируют мероприятия, может быть чрезвычайно рискованным как для безопасности, так и для здоровья общества. Кроме того, подобные протесты не исключают рисков эскалации.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс подчеркнул, что полиция готова действовать в соответствии с ситуацией и нормативной базой для обеспечения общественного порядка и безопасности таким образом, чтобы не допустить криминальных проявлений и других обострений.

Принимая во внимание тот факт, что участвовать в протестах по-прежнему приглашают собственников крупной и сельскохозяйственной техники, полиция призывает их тщательно оценить риски участия в несогласованных мероприятиях и не вестись на провокации со стороны отдельных лиц. Подобные протесты могут нанести ущерб имуществу протестующих, а именно, повредить используемые во время протеста транспортные средства.

В то же время в полиции напоминают, что законом об административной ответственности предусмотрена возможность конфискации предметов, применяемых при совершении административного нарушения.

Если полиция констатирует нарушения эпидемиологической безопасности, дорожного движения или другие, нарушители будут привлечены к ответственности.

Здание правительства огородили ФОТО: TVNET