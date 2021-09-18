"Единству" - 10 лет, среди целей - сохранить кресло премьер-министра и после выборов

Это будет юбилейный съезд партии, так как в этом году исполняется 10 лет с основания "Единства".

Перед делегатами выступят премьер-министр, председатель правления объединения партий "Новое Единство" Кришьянис Кариньш, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, депутат Европарламента Сандра Калниете, председатель "Единства" Арвилс Ашераденс и другие ведущие представители партии в правительстве, Сейме и самоуправлениях.

Съезд "Единства" состоится в концертном зале "Валмиера". Участвовать в нем лично делегаты могут только при наличии ковид-сертификата.

Ашераденс: цель "Единства" на парламентских выборах - в два раза больше мандатов

На следующих парламентских выборах у "Единства" две важные цели, и одна из них - получить как минимум в два раза больше мандатов, чем на предыдущих выборах, заявил на съезде "Единства" председатель правления партии, депутат Сейма Арвилс Ашераденс.

Вторая цель - кандидат в премьер-министры от "Единства", который сформирует новое правительство и возглавит коалицию.

Также партии необходимо работать над привлечением в свои ряды новых членов. Нужно приглашать в список "Единства" умных, дальновидных и дееспособных людей, сказал Ашераденс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в своем выступлении перед делегатами съезда отметил, что на предыдущих выборах в парламент были избраны семь партий, а сейчас в нем представлены уже десять политических сил. По словам Кариньша, такая фрагментация и политика "каждый сам за себя" не отвечает интересам "Единства", которое выступает за консолидацию.