У "Единства" юбилей - в субботу проходит съезд партии
В субботу, 18 сентября, проходит съезд партии "Единство", делегаты которого переизберут ее руководство, обсудят направления развития латвийской экономики и другие вопросы.
В субботу, 18 сентября, проходит съезд партии "Единство", делегаты которого переизберут ее руководство, обсудят направления развития латвийской экономики и другие вопросы.
Перед делегатами выступят премьер-министр, председатель правления объединения партий "Новое Единство" Кришьянис Кариньш, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, депутат Европарламента Сандра Калниете, председатель "Единства" Арвилс Ашераденс и другие ведущие представители партии в правительстве, Сейме и самоуправлениях.
Съезд "Единства" состоится в концертном зале "Валмиера". Участвовать в нем лично делегаты могут только при наличии ковид-сертификата.