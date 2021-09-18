Сб, 18.09.2021
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Йохан Странд, глава платежной платформы

У "Единства" юбилей - в субботу проходит съезд партии

Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 18 сентября, проходит съезд партии "Единство", делегаты которого переизберут ее руководство, обсудят направления развития латвийской экономики и другие вопросы.

Это будет юбилейный съезд партии, так как в этом году исполняется 10 лет с основания "Единства".

Перед делегатами выступят премьер-министр, председатель правления объединения партий "Новое Единство" Кришьянис Кариньш, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, депутат Европарламента Сандра Калниете, председатель "Единства" Арвилс Ашераденс и другие ведущие представители партии в правительстве, Сейме и самоуправлениях.

Съезд "Единства" состоится в концертном зале "Валмиера". Участвовать в нем лично делегаты могут только при наличии ковид-сертификата.


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