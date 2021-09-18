Внедорожник не пропустил грузовичок: погиб 55-летний мужчина

Согласно предварительной информации, водитель Toyota 2001 года рождения не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю Volkswagen, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения. Он погиб. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, начат уголовный процесс.

Как уточняет Degpunktā, Volkswagen вез около 60 газовых баллонов разного размера. Приближаясь к перекрестку Иецава-Стелпе, он, по всей видимости, не снизил скорость, что закономерно - у него было преимущество. Согласно повреждениям автомобиля, он практически уже пересек перекресток, как в его бок неожиданно въехал внедорожник. Водитель Toyota Land Cruiser не пропустил ехавшего по главной.

"В оказании помощи участвовали три бригады медиков, в том числе бригада врачей специалистов. Один пострадавший находился в критическом состоянии, он получил тяжелую политравму и был без сознания. Спасти его не удалось. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась", - сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Инга Витола.