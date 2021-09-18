Сб, 18.09.2021
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Вайра Вике-Фрейберга

Бросила девушка, лишился прав: заезд по Пурвциемсу закончился в полиции

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Ночная поездка по Пурвциемсу в пьяном виде лишила мужчину прав, рассказывает Degpunktā. 

В 1:16 полицейские по рации получили сообщение о подозрительном поведении водителя автомобиля Toyota. Последний раз он был замечен в Пурвциемсе, на улице Илукстес. Вскоре полиция остановила автомобиль и констатировала, что водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Мужчина пояснил стражам порядка, что его бросила девушка. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции, им мужчина стал хамить. 

При выдохе у водителя констатировали два промилле алкоголя, от повторного измерения на месте он отказался, после чего был доставлен в медицинское учреждение, чтобы измерить содержание алкоголя в крови. 

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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