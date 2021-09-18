Бросила девушка, лишился прав: заезд по Пурвциемсу закончился в полиции
Ночная поездка по Пурвциемсу в пьяном виде лишила мужчину прав, рассказывает Degpunktā.
Ночная поездка по Пурвциемсу в пьяном виде лишила мужчину прав, рассказывает Degpunktā.
В 1:16 полицейские по рации получили сообщение о подозрительном поведении водителя автомобиля Toyota. Последний раз он был замечен в Пурвциемсе, на улице Илукстес. Вскоре полиция остановила автомобиль и констатировала, что водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина пояснил стражам порядка, что его бросила девушка. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции, им мужчина стал хамить.
При выдохе у водителя констатировали два промилле алкоголя, от повторного измерения на месте он отказался, после чего был доставлен в медицинское учреждение, чтобы измерить содержание алкоголя в крови.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)