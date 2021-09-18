Ревакцинацию в Латвии прошли уже 4 человека. Известна общая ситуация по стране

В пятницу первую или вторую дозу вакцины от Covid-19 получили 5700 человек, а численность полностью привитого населения превысила 800 000 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом вакцины получили 888 911 латвийцев, а завершили процесс вакцинации 802 872 человека, что составляет 42,66% населения страны в соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения Латвии в июле 2021 года.

Процесс вакцинации завершили 50,01% жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, и 48,57% жителей старше 12 лет.