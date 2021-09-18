Грузинская шахматистка Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы"

The New Times сообщает, что 80-летняя Гаприндашвили потребовала от американской развлекательной компании Netflix компенсацию за оскорбление в размере пяти миллионов долларов.

Гаприндашвили упоминается в сериале "Ход королевы", где говорится, что "она ни разу не играла против мужчин". Как сообщает Hollywood Reporter, Гаприндашвили сочла эту фразу "сексистской и унизительной", так как к 1968 году, когда по сюжету происходит действие эпизода, она сыграла более чем с 50 шахматистами-мужчинами.

Также грузинку не устроило, что в сериале её называют "русской шахматисткой". "Netflix назвал её русской, хотя знал, что она грузинка и что грузины пострадали от агрессии со стороны России, когда были частью СССР", - подчёркивается в иске. В суде Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы.

Представители Netflix заявили, что с уважением относятся к шахматистке и её карьере, но назвали выдвинутые претензии безосновательными.