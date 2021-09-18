Латвийский боец Даниил Весненок проведёт в Москве бой на голых кулаках
24 сентября один из самых перспективных бойцов Латвии Даниил Весненок проведёт свой второй по счёту бой на голых кулаках в организации Top Dog Fighting Championship.
24 сентября один из самых перспективных бойцов Латвии Даниил Весненок проведёт свой второй по счёту бой на голых кулаках в организации Top Dog Fighting Championship.
Бой пройдёт в весовой категории до 70 кг, а соперником латвийского бойца станет представитель России Алексей Мельник.
Мельник на данный момент находится на второй строчке рейтинга TopDog. В случае победы, у 23-летнего Весненка будет возможность биться за перстень чемпиона TopDog.
Напомним, в первом противостоянии в TopDog Весненок встречался с Данилой Утенковым, который является чемпионом мира по К-1, а также мастером спорта России. Поединок завершился победой латвийского бойца по очкам.
Видео: Бой Весненок - Утенков
Посмотреть поединок латвийского бойца против Алексея Мельника можно будет на таких платформах как: Wink (регистрация по email для жителей Европы), РЕН ТВ, MEGOGO, Twitch и YouTube.
Top Dog Fighting Championship - российская спортивная организация, базирующаяся в Москве. TopDog является первым в России промоушеном, специализирующимся на проведении боёв на голых кулаках.