Латвийский боец Даниил Весненок проведёт в Москве бой на голых кулаках

Бой пройдёт в весовой категории до 70 кг, а соперником латвийского бойца станет представитель России Алексей Мельник.

Мельник на данный момент находится на второй строчке рейтинга TopDog. В случае победы, у 23-летнего Весненка будет возможность биться за перстень чемпиона TopDog.

Напомним, в первом противостоянии в TopDog Весненок встречался с Данилой Утенковым, который является чемпионом мира по К-1, а также мастером спорта России. Поединок завершился победой латвийского бойца по очкам.

Видео: Бой Весненок - Утенков

Посмотреть поединок латвийского бойца против Алексея Мельника можно будет на таких платформах как: Wink (регистрация по email для жителей Европы), РЕН ТВ, MEGOGO, Twitch и YouTube.