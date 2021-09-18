В Литве - 1351 случай Covid-19 за сутки, в Эстонии - 391

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлен 1351 новый случай заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 315 066 человек (лабораторно подтверждены 304 782 случая). Скончались 4777 человек с Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 465,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 5,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7011 тестов на Covid-19, позитивный результат дал 391 тест, скончались три пожилых пациента.

Позитивные результаты тестов были у 293 невакцинированных и 98 полностью вакцинированных пациентов. По состоянию на утро субботы стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 134 пациентам. Всего госпитализированы 154 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 111 (72,1%), а 43 человека (27,9%) завершили курс вакцинации.