В Латвии начали производить прочный асфальт из старых покрышек

"Свойства битума, также называемого смолой или клеем для склеивания щебня в асфальтобетоне, влияют на характеристики дорожного покрытия. Добавление резиновых гранул в битум из старых автомобильных шин решает ряд проблем. Прежде всего, инновационный композитный материал является гибким, поэтому он имеет значительно более высокую устойчивость к колееобразованию и растрескиванию, чем тот, который использовался до сих пор. Во-вторых, повторное использование автомобильных шин снижает их воздействие на окружающую среду и способствует соблюдению принципов циркулярной экономики и устойчивого развития в дорожно-строительной отрасли", - говорит Виктор Харитонов, ведущий научный сотрудник отдела дорог и мостов инженерно-строительного факультета РТУ.

Композитный материал был разработан кафедрой дорог и мостов РТУ и кафедрой технологии полимерных материалов факультета материаловедения и прикладной химии (MLĶF) РТУ в рамках междисциплинарного исследования, сочетающего их компетенцию и знания. Технология была создана в рамках пилотного проекта, реализованного Латвийской ассоциацией шинного менеджмента (LRAA) по заказу Управления Латвийского фонда охраны окружающей среды (LVAFA).

В композиционном материале 15-20% битума заменено резиновыми гранулами. Такая технология обеспечивает оптимальные свойства для улучшения характеристик асфальтобетонного покрытия.

Лабораторные исследования показывают, что битум, модифицированный шинами, значительно более долговечен, поэтому его можно использовать при строительстве дорог со средней и высокой нагрузкой.

Различные тесты показывают, что его сопротивление к усталостному растрескиванию от 20-30% до нескольких раз выше, чем у образца материала, в который не добавлялись гранулы резиновых шин.

По словам Харитонова, устойчивость к колееобразованию также в два раза выше. Это напрямую связано со свойствами резины - она ​​эластична, хорошо восстанавливает первоначальную форму под воздействием как нагрузки, так и колебаний температуры.

Инновационный материал будет нанесен слоем толщиной 4 см на экспериментальном участке дороги. Во время эксплуатации дороги ученые будут продолжать исследования, чтобы выяснить ее жизненный цикл, возможности утилизации и т. д. Ученые также проанализируют энергозатраты на производство материала и рассчитают потенциальную экономическую выгоду.