Разрабатываются правила обязательной вакцинации от Covid-19 для определенных профессий

Согласно информации, доступной Латвийскому телевидению, необходимость обязательной вакцинации против Covid-19 может быть определена для медицинского персонала, социальных работников и учителей.

Подобное требование уже было предусмотрено в законопроекте, который начал рассматривать Сейм, но после консультаций президента Эгила Левитса с политиками было решено поручить принятие решения правительству.

Никто из официальных лиц не был готов дать дальнейшие комментарии в пятницу, 17 сентября, заявив, что проект будет обсуждаться в межведомственной рабочей группе до его рассмотрения.

Пока неясно, какой будет срок до того, как представители упомянутых профессий должны будут пройти вакцинацию.

Уже сообщалось, что в коалиции и правительстве вновь ожидаются политические консультации о возможном введении обязательной вакцинации от Covid-19 и других мерах, нацеленных на увеличение охвата вакцинацией, свидетельствуют высказывания министра здравоохранения Даниэля Павлютса сегодня, 13 сентября, после заседания коалиции.