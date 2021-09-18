Главное за 18 сентября ⟩ Протесты в Риге, смерть мужчины после драки под колесами машины и съезд "Единства"
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В субботу, 18 сентября, на набережной возле Рижского замка прошел пикет, организованный лидером партии "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом. RUS TVNET собрал главное, как развивались события.
В субботу, 18 сентября, прошел съезд партии "Единство", делегаты которого переизбрали ее руководство, обсудили направления развития латвийской экономики и другие вопросы.
17 сентября около 22:00 в Мангали, на улице Эзера, 11, на проезжей части подрались двое молодых людей. После драки 21-летний мужчина еще некоторое время лежал на дороге. Затем его случайно сбил легковой автомобиль, который, по словам второго участника конфликта, ехал с большой скоростью, а сам он успел отскочить.
Внедорожник не пропустил грузовичок: погиб 55-летний мужчина. Рано утром в пятницу, 17 сентября, на перекрестке автодорог Бауска - Линде и Иецава - Стелпе в волости Стелпес Бауского края произошло ДТП - столкнулись малотоннажный грузовик Volkswagen LT55 и внедорожник Toyota Land Cruiser. 55-летний водитель грузовика скончался.
Несколько дней назад соцсети захлестнула новость о том, что в одном из магазинов на улице Цесу можно будет бесплатно забрать любой товар. Пост вызвал огромный ажиотаж, и в пятницу, 17 сентября, автор поста и владелец магазина распространил сообщение о том, что раздача имущества "запрещена, поскольку невозможно обеспечить соблюдение всех мер безопасности, установленных в стране".
В пятницу, 17 сентября, представителям СМИ предоставили возможность ознакомиться с новейшими росписями потолков Праздничного зала Рижского замка и завершенным портретом бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса. Общая стоимость работ - 62 145 евро. Представляем вашему вниманию фотографии.
Коронавирус:
За минувшие сутки в Латвии выявлено 542 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет. 427 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 115 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 307,1 до 316,7 случая на 100 000 населения.
В Латвии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти человека в результате вакцинации против Covid-19. Ответственные службы сообщали о смерти людей, получивших прививку, но причинно-следственной связи ни в одном из этих случаев доказано не было. Передача Латвийского радио "Открытые файлы" (Atvērtie faili) поговорила с Айваром Мистрисом - его сестра скончалась на следующий день после получения вакцины AstraZeneca. Ей было 47 лет. По словам мужчины, этот опыт сделал его "так называемым антиваксером".
На этой неделе появилась информация о новом порядке тестирования в школах с помощью т. н. "жевательных палочек". По социальным сетям тут же разошлись тревожные домыслы: тесты опасны, пропитаны спиртом, содержат химию. RUS TVNET поговорил с научным директором E. Gulbja laboratorija, молекулярным директором Дмитрием Перминовым, и рассказывает, как будет устроено тестирование.
Люди готовы ехать даже с дальних мест просто, чтобы пройти вакцинацию удобной однокомпонентной вакциной Janssen или Johnson & Johnson против Covid-19. Это подтверждают и наблюдения в Седе, где во второй половине дня в пятницу, 17 сентября, была организована выездная вакцинация.
Кабинет министров в ближайшее время может принять решение о введении обязательной вакцинации против Covid-19 для представителей определенных профессий. Такое требование может быть закреплено и правилами Кабинета Министров.
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