Главное за 18 сентября ⟩ Протесты в Риге, смерть мужчины после драки под колесами машины и съезд "Единства"

В пятницу, 17 сентября, представителям СМИ предоставили возможность ознакомиться с новейшими росписями потолков Праздничного зала Рижского замка и завершенным портретом бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса. Общая стоимость работ - 62 145 евро. Представляем вашему вниманию фотографии.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 542 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет. 427 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 115 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 307,1 до 316,7 случая на 100 000 населения.

В Латвии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти человека в результате вакцинации против Covid-19. Ответственные службы сообщали о смерти людей, получивших прививку, но причинно-следственной связи ни в одном из этих случаев доказано не было. Передача Латвийского радио "Открытые файлы" (Atvērtie faili) поговорила с Айваром Мистрисом - его сестра скончалась на следующий день после получения вакцины AstraZeneca. Ей было 47 лет. По словам мужчины, этот опыт сделал его "так называемым антиваксером".

На этой неделе появилась информация о новом порядке тестирования в школах с помощью т. н. "жевательных палочек". По социальным сетям тут же разошлись тревожные домыслы: тесты опасны, пропитаны спиртом, содержат химию. RUS TVNET поговорил с научным директором E. Gulbja laboratorija, молекулярным директором Дмитрием Перминовым, и рассказывает, как будет устроено тестирование.

Люди готовы ехать даже с дальних мест просто, чтобы пройти вакцинацию удобной однокомпонентной вакциной Janssen или Johnson & Johnson против Covid-19. Это подтверждают и наблюдения в Седе, где во второй половине дня в пятницу, 17 сентября, была организована выездная вакцинация.

Кабинет министров в ближайшее время может принять решение о введении обязательной вакцинации против Covid-19 для представителей определенных профессий. Такое требование может быть закреплено и правилами Кабинета Министров.

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