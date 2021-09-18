Госполиция продавала на аукционе непригодную для службы и агрессивную собаку: ее выкупила кинолог

На сайте Государственной полиции можно увидеть аукцион, на котором предлагают собаку, не подходящую для службы, так как она агрессивна не только по отношению к домашним животным, но и к людям.

На сайте Госполиции о собаке пограничной охраны, бельгийской овчарке Гранте сказано:

"У собаки есть неконтролируемые проявления социальной агрессии против человека, которое выражаются в виде нападения с целью укуса.

В момент возбуждения она неуправляемая. Требуются спокойные жилищные условия без раздражителей".

Маирита Риекстина, начальник отдела надзора за ветеринарными учреждениями Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), поясняет, что, хотя и упоминается агрессивность собаки, ее можно считать опасной только при наличии решения PVD: "В объявлении организаторы аукциона объективно указали характер этого животного".

Также ни один нормативный акт не запрещает отчуждение или эвтаназию собаки.

Сейчас на службе 33 собаки, но чрезмерное желание Гранта защищать своего кинолога, неприязнь к другим людям и служебным собакам нельзя было совместить с работой в полиции.

"Сейчас очень часто осенью - грибники исчезают в лесу, а потом мы идем искать, куда пропали эти люди. Тогда этой собаке приходится искать человека.

К сожалению, мы не можем отправить такую ​​собаку на поиски пропавшего человека, потому что она, скорее всего, укусит его",

сказала Илзе Фогеле, старший инспектор отдела кинологов Государственной полиции. Всего в этом году полиция отдала трех собак, которые не смогли продолжить службу из-за возраста или болезни.

Мысль - усыпить животных - никто даже не позволяет, потому что коллег не убивают, пояснили в полиции.

Грант направится домой к своему кинологу, потому что она первой подала заявку на собаку на сайте, но собака также могла оказаться в другом месте, например, в семье с детьми.

Кинологи в Государственной полиции вынуждены тратить свое время, чтобы следить за онлайн-аукционом и выкупать государственное имущество - собаку, которую они выучили сами и которая уже живет в их доме. С вопросом, почему до сих пор никто не говорил, например, о преимущественном праве выкупа для кинологов, не предлагал изменить законодательство, касающееся отчуждения госимущества, передача обратилась в МВД.

Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел, директор юридического департамента Вилнис Витолиньш отмечает, что подобный вопрос ранее не попадал в повестку дня Министерства внутренних дел.