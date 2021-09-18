Экономисты: зимой вырастут цены на продукты питания, отопление и электроэнергию

Экономист Luminor Петерис Страутиньш, представляя экономические обзоры стран Балтии и Латвии, также описал положительную картину для нашей экономики в будущем. Хотя следующие полгода в связи с распространением новой волны Covid-19 для сферы услуг могут быть напряженными,

в ближайшие годы в Латвию поступят крупные инвестиции, что будет способствовать созданию рабочих мест и росту зарплаты.

Петерис Страутиньш предупреждает о перегреве экономики, а представитель банка Citadele, экономист Мартиньш Аболиньш говорит: "Если мы будем смотреть только на электричество, отопление, продукты питания, я бы сказал, что цены вырастут как минимум на 20 евро в зимние месяцы, по сравнению с тем, что мы тратили в прошлом году, но это действительно самый низкий уровень. В зависимости от размера жилища и размера домохозяйства эти показатели будут отличаться".

Однако высокий рост и мощность экономики также должны привести к росту зарплаты.

Петерис Страутиньш рекомендует государству, насколько это возможно, контролировать и координировать крупные строительные проекты, так как здесь существует риск перегрева.

Министерство экономики, отвечающее за строительство, пока не видит особых причин для беспокойства, несмотря на рост цен на строительство, наблюдаемый в этом году.

"Мы видим, что цены медленно начинают падать и постепенно возвращаются к прежнему уровню (...) Существующие инвестиции как в частный, так и в государственный секторы должны быть продолжены", - говорит министр экономики Янис Витенбергс (NA).