Латвийские спидвеисты вышли в финал командного чемпионата мира

Обе полуфинальные гонки состоялись в Даугавпилсе. За шесть мест в финале боролись 14 лучших команд мира. Путёвку в финал турнира помимо Латвии завоевали Польша, Швеция, Дания, Австралия, Франция и Великобритания, которая является хозяйкой финала.

Латвийские спидвеисты выступали в одном полуфинале с командами Мотофедерации России, Австралии, Украины, Италии, Франции и Германии. 18 очков в копилку латвийской сборной принёс Лебедев, 14 очков на счету Михайлова и ещё два заработал Густс.

С 34 очками Латвия в своём полуфинале заняла второе место, уступив лишь австралийцам (35 очков). Обе команды отобрались в финал, который 16 и 17 октября пройдёт в английском Манчестере.