На Лиепайском шоссе в результате столкновения с двумя грузовиками погиб мотоциклист

Авария произошла около 11:13 в Калвенской волости Южно-Курземского края на 157-м километре шоссе Рига - Лиепая (A9). По предварительной информации, мотоцикл Kawasaki первым столкнулся с грузовиком Volvo FH в связке с танком. В результате этого столкновения мотоцикл не справился с управлением и столкнулся с другим грузовиком Volvo FH в связке с полуприцепом.
За минувшие сутки на латвийских дорогах было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, 17 аварий с пострадавшими, всего в них пострадал 21 человек, свидетельствует информация, собранная полицией.