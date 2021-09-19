Вс, 19.09.2021
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Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

На Лиепайском шоссе в результате столкновения с двумя грузовиками погиб мотоциклист

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 18 сентября, на Лиепайском шоссе в результате столкновения с двумя грузовиками погиб мотоциклист, сообщили LETA в Управлении по связям с общественностью Государственной полиции.

Авария произошла около 11:13 в Калвенской волости Южно-Курземского края на 157-м километре шоссе Рига - Лиепая (A9). По предварительной информации, мотоцикл Kawasaki первым столкнулся с грузовиком Volvo FH в связке с танком. В результате этого столкновения мотоцикл не справился с управлением и столкнулся с другим грузовиком Volvo FH в связке с полуприцепом.

В результате аварии мотоциклист погиб. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

За минувшие сутки на латвийских дорогах было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, 17 аварий с пострадавшими, всего в них пострадал 21 человек, свидетельствует информация, собранная полицией.


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