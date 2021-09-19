На Лиепайском шоссе в результате столкновения с двумя грузовиками погиб мотоциклист

Авария произошла около 11:13 в Калвенской волости Южно-Курземского края на 157-м километре шоссе Рига - Лиепая (A9). По предварительной информации, мотоцикл Kawasaki первым столкнулся с грузовиком Volvo FH в связке с танком. В результате этого столкновения мотоцикл не справился с управлением и столкнулся с другим грузовиком Volvo FH в связке с полуприцепом.