Тяжёлое детство, изнасилование и Афганистан: трансгендер из США дебютировала в боях

Видео: Бой Аланы Маклафлин и Селин Провост

После победы Алана надела футболку с надписью "Конец транс-геноциду" и оставила сообщение хейтерам в Twitter:

"Получаю множество неприятных сообщений, в которых меня называют читером, как будто не меня избивали на протяжении полутора раундов. Проявите уважение к Селин и займитесь троллингом в другом месте. Меня чуть не добили несколько раз, по карточкам Провост выиграла первый раунд. Это единственный пост, который я напишу об этом - трансфобы только усиливают мою мощь".

Сложная судьба

История уроженки Южной Каролины полна трагических событий. Она росла в бедной семье с религиозной матерью и жестоким отчимом. В школе её высмеивали за желание дружить с девочками. Дома обстановка была не лучше: отчим оставил комнату приёмного сына Райана (таким было имя изначально) без двери, чтобы видеть, во что одевается Маклафлин.

Окончательно подкосило будущую дебютантку ММА сексуальное насилие, которое она терпела пять лет.

Как-то раз 20-летний парень заявил, что ему будет лучше погибнуть на войне. И мать Райана согласилась, оборвав все отношения с сыном.

В 2003 году парня приняли в Вооруженные силы США - он стал медиком и отправился на службу в Афганистан. Там Маклафлин не только помогал раненым солдатам, но ещё и учился, как правильно вести себя в кругу мужчин.

В надежде на скорую смену пола Райан начал гормональный цикл, который позже прервал, так как испугался из-за роста груди.

Заветная "перемена" произошла в Таиланде в 2016 году. Вернувшись в США, Маклафлин устроилась на работу в магазин и начала ходить в зал. Девушка начала погружаться в ММА. Смешанные единоборства стали для сменившей имя Аланы спасением после кошмарного детства и кровавых сцен в Афганистане.

"Всю свою жизнь я был коротышкой... Издевательства, насилие. История моей жизни - это попытка физически противостоять людям, которые были крупнее, сильнее и опытнее меня", - передаёт слова спортсменки The Guardian.

Преимущество в бою

Перед боем Маклафлин прошла все необходимые медицинские обследования, включая тест на гормоны. Количество тестостерона в крови бывшего военного значительно превышает уровень мужского гормона в крови среднестатистической девушки.

Важность тестостерона в крови участниц соревнований обсуждалась всем миром совсем недавно: после выступления на Олимпиаде-2020 в Токио Лорел Хаббард. Новозеландка стала первым трансгендером в истории игр и спровоцировала долгую дискуссию о невозможности выступления "особенных атлетов" против когда-то противоположного пола.

Реакция в ММА-сообществе

Конечно, реакция в ММА-сообществе была отрицательной. Сам факт того, что бывший мужчина дерётся с девушкой, наталкивает на мысль, что подобные прецеденты скрывают легальное жульничество.

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг, высказался о дебюте Маклафлин в разговоре с Low Kick MMA: