Год после убийства Ребенока: полиция продолжает расследовать 2 версии преступления

Он отметил, что на данный момент по уголовному делу допрошено более 300 человек, но в настоящее время нет ни подозреваемых, ни лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день по делу назначено более 20 комплексных экспертиз, а также запрошена информация из различных национальных баз данных. Однако пока получены не все ответы.

Капостиньш сообщил, что полиция проверяет все записи камер видеонаблюдения, количество которых очень велико, и использует в работе все новейшие технологии. Правоохранительные органы также продолжают проверять видеозаписи, предоставленные водителями.

Капостиньш указал, что в доме жертвы преступления не были установлены камеры видеонаблюдения. На момент совершения преступления и за две недели до этого в доме была отключена сигнализация, территория была огорожена, но никак не охранялась.

Уже говорилось, что из дома Ребенока были украдены различные ценные вещи - мужские украшения, часы, а также деньги. Капостиньш указал, что

общая стоимость украденного имущества еще определяется, но она превышает 150 000 евро.

Однако у полиции нет информации о том, забрали ли преступники с собой какие-либо документы, принадлежащие Ребеноку.

В апреле этого года начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил журналистам, что расследование убийства Ребенока идет положительно. Капостиньш не прокомментировал, произошли ли какие-либо существенные изменения в этом деле, но подтвердил, что полиция целенаправленно продвигалась вперед, чтобы найти решение по делу.

Напомним, в ночь на воскресенье, 20 сентября, в Лангстини был убит присяжный адвокат Павел Ребенок, а его бизнес-партнер Ингус Баландин был ранен.

В полиции журналистам рассказали, что три преступника в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери. Они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.

Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция на место событий прибыла после того, как пострадавший партнер Ребенока врач-ветеринар Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.