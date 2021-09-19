"Динамо" на выезде уступило "Спартаку"

Матч проходил в московском ДС "Мегаспорт" и завершился победой "Спартака" со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Счёт на 12-й минуте первого периода открыл "динамовец" Николай Елисеев, но всего полторы минуты спустя Йори Лехтеря восстановил равновесие на табло. Во втором периоде Александр Хохлачёв вывел "Спартак" вперёд, а точку в матче поставил Максим Цыплаков.