"Динамо" на выезде уступило "Спартаку"
В воскресенье, 19 сентября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В воскресенье, 19 сентября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в московском ДС "Мегаспорт" и завершился победой "Спартака" со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Счёт на 12-й минуте первого периода открыл "динамовец" Николай Елисеев, но всего полторы минуты спустя Йори Лехтеря восстановил равновесие на табло. Во втором периоде Александр Хохлачёв вывел "Спартак" вперёд, а точку в матче поставил Максим Цыплаков.
Рижское "Динамо" в данный момент с 6 очками в 8 матчах занимает девятое место среди 12 команд Западной конференции. Далее рижан ожидают выездные матчи против московского "Динамо" (21.09) и череповецкой "Северстали" (23.09).