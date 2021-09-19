Гребец Акменс завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира
Латвийский гребец Роберт Акменс в воскресенье, 19 сентября, на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене завоевал бронзовую медаль в спринте на 200 метров.
Латвийский гребец Роберт Акменс в воскресенье, 19 сентября, на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене завоевал бронзовую медаль в спринте на 200 метров.
В финале Акменс преодолел дистанцию за 34,95 секунды, уступив чемпиону Андреа Ди Либерто из Италии 0,16 секунды. Второе место занял швед Петтер Меннинг, который был на 0,14 секунды быстрее латвийского гребца.
В финале участвовали девять спортсменов, а в целом в этом виде выступали 28 гребцов.
На Олимпийских играх в Токио Акменс в спринте на 200 метров занял восьмое место.