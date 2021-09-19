Covid-19: в Литве 848 новых случаев, в Эстонии - 462

Литва

В больницах с Covid-19 находится 951 пациент, 99 из них - в реанимации.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 315 949 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5889 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 462 теста, скончался один пожилой человек.

Позитивные результаты тестов были у 342 невакцинированных и 120 полностью вакцинированных пациентов. По состоянию на утро воскресения стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 в Эстонии требуется 139 пациентам.