Covid-19: в Литве 848 новых случаев, в Эстонии - 462
За минувшие сутки в Литве выявлено 848 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявлено 462 новых случая.
За минувшие сутки в Литве выявлено 848 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявлено 462 новых случая.
Литва
В больницах с Covid-19 находится 951 пациент, 99 из них - в реанимации.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 315 949 человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5889 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 462 теста, скончался один пожилой человек.
Позитивные результаты тестов были у 342 невакцинированных и 120 полностью вакцинированных пациентов. По состоянию на утро воскресения стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 в Эстонии требуется 139 пациентам.
Не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 66,1% взрослого населения.