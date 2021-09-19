В мобильниках незаконно пересекших границу иммигрантов нашли детскую порнографию
Латвийские пограничники в мобильных телефонах незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу иммигрантов обнаружили детскую порнографию, сообщает агентство LETA.
Латвийские пограничники в мобильных телефонах незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу иммигрантов обнаружили детскую порнографию, сообщает агентство LETA.
В интервью порталу Министерства обороны sargs.lv заместитель начальника Государственной погранохраны Юрис Мартуканс рассказал, что пограничники всегда держат в уме, что границу незаконно пересекают представители различного контингента, в том числе это могут быть и лица сомнительного происхождения и занятий, и нет гарантий, что среди них нет, например, террористов или боевиков.
Вызывает сомнение и их моральная сторона - латвийские пограничники в мобильных телефонах некоторых взрослых мигрантов констатировали непристойное поведение по отношению к детям, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Представитель Государственной погранохраны Кристина Петерсоне подтвердила, что такие случаи констатируются среди тех иностранцев, которые в течение последнего времени были задержаны за незаконное пресечение границы государства.
В настоящее время принимаются процессуальные меры для доказательства этих преступлений.
Галерея: Лагерь для мигрантов в Литве
Напомним, всего в этом году задержаны 384 незаконно пересекших границу государства гражданина третьих стран.
Как сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.
Представители правительственной коалиции заявляют, что усилия правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявление гибридной войны и гибридной угрозы.