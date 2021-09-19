В мобильниках незаконно пересекших границу иммигрантов нашли детскую порнографию

В интервью порталу Министерства обороны sargs.lv заместитель начальника Государственной погранохраны Юрис Мартуканс рассказал, что пограничники всегда держат в уме, что границу незаконно пересекают представители различного контингента, в том числе это могут быть и лица сомнительного происхождения и занятий, и нет гарантий, что среди них нет, например, террористов или боевиков.

Вызывает сомнение и их моральная сторона - латвийские пограничники в мобильных телефонах некоторых взрослых мигрантов констатировали непристойное поведение по отношению к детям, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Представитель Государственной погранохраны Кристина Петерсоне подтвердила, что такие случаи констатируются среди тех иностранцев, которые в течение последнего времени были задержаны за незаконное пресечение границы государства.

В настоящее время принимаются процессуальные меры для доказательства этих преступлений.

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Напомним, всего в этом году задержаны 384 незаконно пересекших границу государства гражданина третьих стран.

Как сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.