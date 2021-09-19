airBaltic до конца года планирует принять на работу более 200 сотрудников

Все ранее уволенные работники проинформированы о вакансиях, так как с ними поддерживается регулярная коммуникация. На работу в airBaltic уже вернулось более 160 сотрудников.

В airBaltic сейчас работает более 1340 человек. В этом году компания приняла назад на работу более 250 человек, и с середины прошлого года общее число сотрудников выросло на 15%.