Вс, 19.09.2021
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Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

airBaltic до конца года планирует принять на работу более 200 сотрудников

Самолет airBaltic. ФОТО: Jānis Laizāns

Латвийская авиакомпания airBaltic до конца этого года планирует принять на работу более 200 сотрудников, в том числе и тех, кто был уволен во время пандемии, сообщили агентству LETA в авиакомпании.

Все ранее уволенные работники проинформированы о вакансиях, так как с ними поддерживается регулярная коммуникация. На работу в airBaltic уже вернулось более 160 сотрудников.

В airBaltic сейчас работает более 1340 человек. В этом году компания приняла назад на работу более 250 человек, и с середины прошлого года общее число сотрудников выросло на 15%.

Как сообщалось, в первом полугодии оборот концерна airBaltic составил 49,963 млн евро, что на 41,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а убытки сократились в три раза до 61,515 млн евро.


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