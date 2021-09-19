Вс, 19.09.2021
Став латвийцами, мы в то же время стали европейцами, поэтому мы принадлежим, принадлежали и будем принадлежать Европе Сандра Калниете, депутат Европейского парламента
Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

Телефонные мошенники выманили у жителей Латвии уже 8 миллионов евро

ФОТО: Schutterstock.com

По подсчетам Государственной полиции, за последние годы телефонные мошенники выманили у жителей Латвии минимум восемь миллионов евро. Например, в Огре женщина поверила им и согласилась разгласить свою личную информацию и данные банковского счета, в результате чего потеряла почти 13 тысяч евро. 

Это произошло в тот же день, когда мошенница позвонила в LTV. Запись разговора длительностью почти полчаса передача De facto дала прослушать представителям двух крупнейших банков в Латвии и Госполиции.

Swedbank, за работницу которой в конкретном разговоре выдавала себя мошенница, указывает: тревожный звоночек в этом разговоре должен был сработать очень быстро.

"Важнейшее здесь - объединяющий элемент, поэтому мы всегда говорим: банк никогда не попросит ваши данные! Наши работники никогда не позвонят и не попросят: скажите свой номер пользователя в интернет-банке. Нам это не нужно.

Если мы хотим авторизовать вас или хотим, чтобы вы прослушали какую-то информацию, мы позвоним вам и скажем: "Зайдите в интернет-банк сами, нам ничего не говорите, и прочтите. Сами позвоните нам, если у вас есть вопрос".

То, что мошенники делают и на вашей записи, что, по-моему, очень выражено в данной записи, они говорят: мы же не просим вашу личную информацию - видите, нам не нужен ваш номер карты, но дайте свое имя пользователя и персональный код! В принципе, карта - меньшее зло, чем значение доступа к интернет-банку, так как они могут украсть все ваши деньги", - поясняет представитель Swedbank Янис Клопс.

С жалобами клиентов на такие попытки телефонного мошенничества довольно часто сталкиваются как Swedbank, так и SEB как крупнейшие банки Латвии. Однако это не означает, что клиенты других банков от этого защищены, свидетельствует опыт службы безопасности SEB.

"Звонят клиентам и говорят, что, например, звонят из Luminor или Citadeles. Клиент, поднявший трубку, говорит, нет, у меня там счета нет, у меня в другом банке. И тогда ему рассказывают, что есть общий колл-центр и мы вас сейчас переключим на специалиста нужного банка. В плане выдумки там у людей все очень хорошо. Они не смущаются, у них разработан алгоритм и схема, как они все это делают", - рассказывает руководитель управления безопасности банка SEB Марис Пелцис.

SEB известно, что о мошенников выдумано даже несколько историй, чтобы объяснить, почему с клиентами в Латвии не говорят по-латышски.

"Одно - это то, что все латышскоговорящие операторы заняты, это стандарт, и у вас так было. Но были и рассказы, что звонят из колл-центра в Литве, так как в Латвии все заняты, и, простите, мы в Литве к сожалению по-латышски не говорим", - рассказывает Пелцис.

Госполиция за последний год также регулярно сообщала об активностях телефонных мошенников, этим летом это происходило даже через каждые несколько недель. Обращаться к стражам порядка стоит и в случаях, если на крючок мошенника человек все-таки не попал. Запись разговора может помочь полиции в будущем.

Начальник отдела Госполиции по борьбе с киберперступлениями Руслан Григс отмечает, что речь идет о целой индустрии - огромных колл-центрах в странах Восточой Европы:

"Не только Латвию коснулась эта, я сказал бы, чума. Мы активно коммуницируем с литовскими, эстонским коллегами. Похожие проблемы есть и в соседних странах.

И другие страны Европы затронуты, в колл-центры трудоустраивают не только русскоговорящих звонящих, но и говорящих на английском, испанском, итальянском и других языках. Создана объединенная следственная группа, в которой принимают участие несколько стран ЕС. И мы являемся участниками этой группы, в рамках нее мы обмениваемся доказательствами".

Проследовать выманенные деньги до получателя удается довольно редко. Несмотря на то, что деньги обычно продолжают циркулировать в Латвии, попадая к так называемым денежным мулам, которые отмывают их дальше или снимают в виде наличных, чаще всего следы пропадают в следках с криптовалютой.

Госполиция указывает на еще одну тревожную тенденцию - довольно часто на предложения подработать, публикуемые, например, на Telegram-каналах, отзывается латвийская молодежь, которая сначала может быть и не понимает, что, становясь денежными мулами, вовлекается в мошенничество и пособничество отмыванию денег.

Позднее это может грозить уголовной ответственностью и попаданием в черные списки банков, что в будущем не позволит этим подросткам использовать услуги банков в Латвии, например, взять ипотеку.


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