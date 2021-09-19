Телефонные мошенники выманили у жителей Латвии уже 8 миллионов евро

С жалобами клиентов на такие попытки телефонного мошенничества довольно часто сталкиваются как Swedbank, так и SEB как крупнейшие банки Латвии. Однако это не означает, что клиенты других банков от этого защищены, свидетельствует опыт службы безопасности SEB.

"Звонят клиентам и говорят, что, например, звонят из Luminor или Citadeles. Клиент, поднявший трубку, говорит, нет, у меня там счета нет, у меня в другом банке. И тогда ему рассказывают, что есть общий колл-центр и мы вас сейчас переключим на специалиста нужного банка. В плане выдумки там у людей все очень хорошо. Они не смущаются, у них разработан алгоритм и схема, как они все это делают", - рассказывает руководитель управления безопасности банка SEB Марис Пелцис.

SEB известно, что о мошенников выдумано даже несколько историй, чтобы объяснить, почему с клиентами в Латвии не говорят по-латышски.

"Одно - это то, что все латышскоговорящие операторы заняты, это стандарт, и у вас так было. Но были и рассказы, что звонят из колл-центра в Литве, так как в Латвии все заняты, и, простите, мы в Литве к сожалению по-латышски не говорим", - рассказывает Пелцис.

Госполиция за последний год также регулярно сообщала об активностях телефонных мошенников, этим летом это происходило даже через каждые несколько недель. Обращаться к стражам порядка стоит и в случаях, если на крючок мошенника человек все-таки не попал. Запись разговора может помочь полиции в будущем.

Начальник отдела Госполиции по борьбе с киберперступлениями Руслан Григс отмечает, что речь идет о целой индустрии - огромных колл-центрах в странах Восточой Европы:

"Не только Латвию коснулась эта, я сказал бы, чума. Мы активно коммуницируем с литовскими, эстонским коллегами. Похожие проблемы есть и в соседних странах.

И другие страны Европы затронуты, в колл-центры трудоустраивают не только русскоговорящих звонящих, но и говорящих на английском, испанском, итальянском и других языках. Создана объединенная следственная группа, в которой принимают участие несколько стран ЕС. И мы являемся участниками этой группы, в рамках нее мы обмениваемся доказательствами".

Проследовать выманенные деньги до получателя удается довольно редко. Несмотря на то, что деньги обычно продолжают циркулировать в Латвии, попадая к так называемым денежным мулам, которые отмывают их дальше или снимают в виде наличных, чаще всего следы пропадают в следках с криптовалютой.

Госполиция указывает на еще одну тревожную тенденцию - довольно часто на предложения подработать, публикуемые, например, на Telegram-каналах, отзывается латвийская молодежь, которая сначала может быть и не понимает, что, становясь денежными мулами, вовлекается в мошенничество и пособничество отмыванию денег.