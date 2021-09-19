Главное за 19 сентября ⟩ Namejs глазами российских СМИ, год после убийства Ребенока и столкновение автобуса с лосем

Swedbank: наличные деньги в Эстонии стали нишевым продуктом. Наличные деньги в Эстонии из повседневного средства расчетов превратились на сегодняшний день в нишевый продукт, используемый в определенных ситуациях, чаще всего в качестве платежного средства при небольших сделках, считает руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Какая из версий убийства Павла Ребенока более вероятна? Год назад в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. Убийство было особо безжалостным, партнер Ребенока был ранен и стал главным свидетелем произошедшего. Безжалостность преступников наводит коллег Ребенока на мысль, что против адвоката было реализовано заказное убийство. И ограбление было лишь прикрытием.

"Раньше Шлесерс везде был со своей семьей, теперь он такой одинокий...": в Сети обсуждают пикет на набережной. В субботу, 18 сентября, латвийский политик Айнар Шлесерс собрался с единомышленниками около Рижского замка, чтобы поставить ультиматум правительству и президенту. У пользователей социальных сетей тоже есть свои взгляды на случившееся.

Что на самом деле случилось в деревне, где полиция застрелила 28-летнего мужчину? Поздним вечером 1 августа в тихой и идиллической деревне Хаэска в Ляэнемаа, Эстония, внезапно раздались выстрелы: прибывший по вызову полицейский патруль застрелил на проселочной дороге 28-летнего Куйдо Сумеркина.

Коронавирус:

Выявлено 404 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 319,1. 340 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 64 - привитыми от Covid-19. Вчера в Латвии было сделано 13 294 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%.

В Германии 6000 человек, вакцинированных прививкой Johnson & Johnson, заболели Covid-19. Cреди вакцинированных прививкой Johnson & Johnson против Covid-19 заболевших в три раза больше, чем среди тех, кто пытался защитить себя от коронавируса с помощью вакцины BioNTech/Pfizer, свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI) в Германии.

Почему перед вакцинацией от Covid-19 индивидуально не устанавливают количество антител? Вакцину от клещевого энцефалита необходимо вводить в указанный срок. Предварительный тест на антитела ни о чем не говорит - поясняет инфектолог Даце Завадска.

Фурманис: Вакцинацию нельзя использовать в политических целях. Недопустимо, чтобы политики создавали свой политический капитал за счет вакцинации, так как вакцинация - не политический процесс, а медицинская манипуляция, заявил вице-президент Латвийского общества врачей (LĀB) Роберт Фурманис.

Бригис: ограничения для непривитых - это то, что должно быть сделано. Один из способов уменьшить количество инфицированных Covid-19 и госпитализированных пациентов - это ввести дополнительные ограничения для непривитой части населения, сказал заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня профессор Гиртс Бригис.

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