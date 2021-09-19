Ради достижения климатических целей могут резко поднять автомобильный налог

Транспорт - наиболее чувствительная тема, так как он касается почти всех жителей. Количество выбросов частного транспорта за восемь лет необходимо сократить на четверть или даже на треть. Это означает, что большей части владельцев машин придется сменить имеющиеся автомобили на более дружественные окружающей среде или пересесть на общественный транспорт.

Чтобы добиться столь значительных изменений, уже сейчас должен быть точный план действий по годам, когда ожидаются ограничения для крупнейших загрязнителей, вырастут ли налоги и какой будет поддержка. Однако ничего этого нет. Министерство сообщения надеется, что все решит улучшенный общественный транспорт и свободный рынок.

Рот автоналога на сотни евро или даже запрет на покупку машин с дизельным или бензиновым двигателем. Такие решения может быть придется принимать правительству, чтобы достичь цели по климату на 2030 году. Политики избегают говорить об увеличении налогов, хотя другого реального плана нет вовсе.

По дорогам Латвии ездят 722 тысячи легковых автомобилей, средний возраст которых составляет 15 лет. Ежегодно это число увеличивается на 3%. Из 70 тысяч импортированных машин 72% - пользованные, преимущественно старше десяти лет. Устаревшие двигатели потребляют гораздо больше топлива и загрязняют воздух. Транспортный сектор создает 31% от всех эмиссий СО2. Львиная доля этого - частный транспорт.

До лета целью Латвии было, что выбросы СО2 в транспорте, сельском хозяйстве и малой энергетике к 2030 году будут на 6% ниже, чем было в 2005 году. В течение 15 лет объемы вредных выбросов росли, поэтому, если считать с этого года, то до 30 года объем эмиссии нужно сократить на четверть.

Еще в 2019 году страны-участницы ЕС решили, что цели должны быть более амбициозные. Этим летом Еврокомиссия сообщила, что у каждой страны-участницы будут новые задачи.

По словам исполняющего обязанности директора департамента по климатическим изменениям Министерства охраны среды и регионального развития Раймонда Кашса,

для Латвии это фактически означает, что в течение восьми лет выбросы СО2 необходимо снизить на 33%.

Чтобы этого достичь, нужно действовать быстро и решительно. Сейчас же так не происходит. Министерства главным образом концентрируются на развитии общественного транспорта и надеждах изменить привычки жителей.

"Я думаю, что те, кто следит за событиями в Европе и Евросоюзе по установке зеленого курса, те могут логически сделать вывод, что делать со своей машиной и какие решения принимать в момент, когда машину нужно менять. Я бы рекомендовал смотреть на меньшие литражи, более дружественные окружающей среде машины во время принятия решений. Я думаю, это простимулируют и лизинговые компании, которые первыми оценят, насколько долгосрочна покупка, и соответственно или согласятся финансировать такую сделку, или же условия могут отличаться от более дружественных среде машин. Я думаю, что в течение ближайших лет, особенно тогда, когда будет достаточное предложение машин, рынок сам научится ориентироваться", - сказал министр сообщения Талис Линкайтс.

Министерство не планировало принудительных механизмов, вынуждающих жителей выбирать более дружественные среде машины. Министра не тревожит сценарий, что драматические запреты и повышения налогов, может быть, придется вводить резко, прямо перед 2030 годом.

"Министерство сообщения не отвечает за налоговую политику, таким образом.... По-моему, было бы логичным, если бы в стране были и зеленая налоговая политика, сейчас мы в правительстве о такой не говорили. Но в целом, я думаю, это просто вопрос смены привычек и времени", - сказал Линкайтс.

Планы министерства слишком оптимистичными считают организации по защите окружающей среды. Если не будет дополнительных принудительных механизмов, запланированными мероприятиями цели достигнуть не удастся.