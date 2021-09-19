Итоги выборов в России: первые результаты

После подсчета 12,25% голосов лидирует "Единая Россия", которая получила поддержку более 40% избирателей.

Далее следуют КПРФ (24,40%), ЛДПР (9,30%), "Справедливая Россия -Патриоты - За правду" (6,86%).

Кроме того, пройти в Госдуму имеет и партия владельца Faberlic Алексея Нечаева "Новые люди" - она набрала 7,59% голосов.

Барьер прохода в Госдуму на выборах составляет 5%.

"Единая Россия" получила большинство в Госдуме

По информации Центризбиркома, после обработки 15,2% голосов большинство в парламенте получила партия "Единая Россия".

Как пишет "Интерфакс", правящая партия получает более 240 мест из 450, причем 148 мест - одномандатники.

По федеральному округу "Единая Россия" набрала 41,6% голосов, что дает ей еще 93 места.

Данные экзит-полов

Результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков, свидетельствуют, что "Единая Россия" на выборах в Госдуму набрала 45,2% голосов, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%.