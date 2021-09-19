Итоги выборов в России: первые результаты
В России оглашены первые результаты выборов в Госдуму, пишет "Медуза".
В России оглашены первые результаты выборов в Госдуму, пишет "Медуза".
После подсчета 12,25% голосов лидирует "Единая Россия", которая получила поддержку более 40% избирателей.
Далее следуют КПРФ (24,40%), ЛДПР (9,30%), "Справедливая Россия -Патриоты - За правду" (6,86%).
Кроме того, пройти в Госдуму имеет и партия владельца Faberlic Алексея Нечаева "Новые люди" - она набрала 7,59% голосов.
Барьер прохода в Госдуму на выборах составляет 5%.
"Единая Россия" получила большинство в Госдуме
По информации Центризбиркома, после обработки 15,2% голосов большинство в парламенте получила партия "Единая Россия".
Как пишет "Интерфакс", правящая партия получает более 240 мест из 450, причем 148 мест - одномандатники.
По федеральному округу "Единая Россия" набрала 41,6% голосов, что дает ей еще 93 места.
Данные экзит-полов
Результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков, свидетельствуют, что "Единая Россия" на выборах в Госдуму набрала 45,2% голосов, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%.
Опросы на выходах с участков провел "Инсомар".