В России завершилось трехдневное голосование. Как прошел последний день выборов и каковы первые итоги

Русская служба Би-би-си нашла двух человек, которые были в квартире в момент прихода полиции - они оказались актерами массовки. Одна из актрис заявила, что ее наняли не для изображения фальсификаций, а для съемок в социальной рекламе.

Российские власти в целом настаивают, что некие вражеские силы намеренно распространяют сообщения о нарушениях, чтобы дискредитировать выборы. Элла Памфилова во время своих брифингов не раз саркастически упоминала движение в защиту прав избирателей "Голос" (внесено в реестр иностранных агентов).

"Фейковых вбросов существенно больше, чем реальных сигналов о том, что где-то в какой-то мере нарушения. Фейковые новости все разоблачаются. Желающих повлиять на Россию извне, покачать ситуацию много", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Основной поток ложной информации идет намеренно, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"За вчерашний день их количество сократилось более чем вдвое … за одну пятницу их [фейков] стало 7 тысяч. В субботу, сбив эту ситуацию, количество сократилось примерно в два раза, даже больше, порядка 3 тысяч фейков за субботу. Тем не менее, за два дня 10 тысяч фейковых сообщений о выборах", - сказал журналистам его коллега Александр Малькевич.

ЦИК жаловался на "пятую колонну" и КПРФ

Помимо "фабрикаций фальсификаций", ЦИК остался недоволен работой избирательной комиссии в Петербурге и поведением на участках в регионах представителей КПРФ.

В избиркоме Санкт-Петербурга, как заявила Памфилова, есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений.

"Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия. Я понимаю, что у вас там "пятая колонна"..., которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило", - сказала она.

Таким образом глава ЦИК отреагировала на массовые сообщения о нарушениях в петербургских УИК, произошедших в ночь с 18 на 19 сентября после закрытия участков, в том числе сообщения о выносе с одного из участков сейфа с бюллетенями.

У Памфиловой не первый год противостояние с петербургским избиркомом. После выборов 2019 года глава ЦИК предлагала петербургской комиссии самораспуститься, а после смены ее главы (теперь его возглавляет близкая к Александру Беглову экс-чиновница администрации Наталья Чечина) заявляла, что ответственность за выборы в Петербурге теперь лежит на губернаторе. Во время избирательной кампании 2021 года ЦИК направлял в Петербург инспекцию и признал работу комиссии неудовлетворительной.

Член петербургского избиркома Дмитрий Краснянский сказал Би-би-си, что не понимает, кого именно Памфилова назвала "пятой колонной".