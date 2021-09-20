Прогноз Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 сентября: что принесет петля Меркурия

"Поверхностное ощущение недели задается оппозицией Венеры и Урана: если планомерно и постоянно выводить кого-то из себя, даже самый спокойный человек не выдержит.

И не абстрактно, а вполне себе конкретно не выдержит - прямо в ближайшие дни. Мотайте на ус!

Но самое главное, что Аннушка уже разлила масло…)), точнее, Меркурий уже начал тормозить перед своим ретроградом (который начнется 27.09) и уже движется совсем медленно, привлекая внимание каждого к личным жизненным ситуациям, которые вроде бы шли себе шли… понятным путем… и вдруг именно сейчас - бац! И ни с того, ни с сего решили встать на одном месте, "замерзнуть".

Совершенно у каждого из вас будут такие примеры, когда дела внезапно тормозят и перестают продвигаться вперед",

- предупредила Василиса Володина и выделила 3 типа людей, для кого эта петля Меркурия будет особенно важна.

1-й тип - у них возникшие сложности и препятствия могут быть преодолены только напряжением всех сил. И только личным. Ни на кого не свалишь, не делегируешь. И - мой подарок вам! Их даты рождения вы прямо сейчас видите в карусели (см. ниже. - Прим. ред.).

2-й тип - у этих дела можно заставить идти быстрее, если напрячь не силушку богатырскую, а мозг и связи. Им стоит активно теребить свои контакты и собирать помощь со стороны. Они тоже четко перечислены мной в карусели.