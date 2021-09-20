Теперь школьников будут тестировать на Covid-19 каждые две недели
Тестирование школьников на Covid-19 в дальнейшем будет проводиться раз в две недели, а не каждую неделю, постановил Кабинет министров.
Тестирование школьников на Covid-19 в дальнейшем будет проводиться раз в две недели, а не каждую неделю, постановил Кабинет министров.
Если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.
Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, постепенно в школах вводится новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.
Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.
Согласно предоставленным Минздравом данным, первые недели тестирования позволили начать в школах очное обучение и предотвратить вспышки Covid-19 в 215 образовательных учреждениях, а также более объективно оценить распространение Covid-19 в краях Латвии.