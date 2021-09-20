Теперь школьников будут тестировать на Covid-19 каждые две недели

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, постепенно в школах вводится новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.