Цитсковскис: правительству будут предложены быстрые и решительные действия для борьбы с Covid-19

"Во вторник мы положим правительству на стол план быстрых и решительных действий, но не говоря о том, что все закрываем и отправляем всех сидеть по домам. Однако это будут достаточно решительные действия, которые способны сдержать вирус", - сказал Цитсковсикс, отметив, что решения будут концептуально отличаться от прошлого года.

Сегодня ГОУ проведет очередную встречу с представителями министерств и отраслей, а завтра правительство рассмотрит план Минздрава о содействии вакцинации и новые решения о мерах безопасности.

Цитсковскис отметил, что прежний "принцип светофора" был привязан к показателю кумулятивной заболеваемости Covid-19, а в дальнейшем в основном планируется ориентироваться на количество пациентов в больницах.

"Если есть высокая кумулятивная заболеваемость и недостаточный охват вакцинацией, это означает, что количество больных в больницах в течение нескольких недель увеличится", - сказал директор Госканцелярии.

На вопрос, будут ли решения правительства предусматривать ограничения для непривитых, Цитсковскис ответил, что основной фокус будет направлен на небезопасные сферы и услуги, чтобы максимально снизить риски.

"Там, где присутствуют невакцинированные, риски заболеть и попасть в больницу выше", - сказал он,

отметив, что иначе придется в начале октября объявлять чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и ограничивать плановую помощь, и это необходимо предотвратить.

По словам Цитсковскиса, в первую очередь нужно добиться того, чтобы люди уменьшили контакты.

"Идеально было бы, если бы этого можно было достичь просто призывами и рекомендациями, никого не ограничивая. Если такими призывами и рекомендациями мы не можем уменьшить контакты и риски заражения, нужно идти в направлении, когда правительство вводит новые меры, делая более безопасной небезопасную деятельность. Во-первых, нужно требовать больше тестироваться, чтобы убедиться, что перед получением услуги человек как минимум протестирован или привит. Также больше внимания нужно уделять соблюдению уже введенных мер", - сказал Цитсковскис.