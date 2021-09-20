Пн, 20.09.2021
Статистика показывает, что наибольшее число инфицированных, госпитализированных и тяжелых случаев заболевания - в той части общества, которая не защищена от Covid-19. Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей
Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей

Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии по-прежнему остаются низкими

Массовая вакцинация в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии на прошлой неделе оставались низкими, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе в среднем прививались 4400 человек в день, или в целом около 31 000 человек за неделю. Примерно такими же темпы вакцинации были в конце марта, когда в Латвии не было достаточно вакцин, и прививались только отдельные группы населения.

В воскресенье привились всего 727 человек. Первую прививку сделали 274 человека, 453 завершили процесс вакцинации, в том числе 73 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации в Латвии завершили 42,8% населения.


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