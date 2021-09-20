Фото ⟩ На Канарских островах произошло извержение вулкана; 5000 человек были эвакуированы

Как сообщает газета El Pais, извержение вулкана началось в 15:12.

Гражданская гвардия эвакуировала 5000 человек, в том числе 500 туристов.

Пожарные борются с лесными пожарами, но над островом, где находится вулканический хребет Кумбре Вьеха, поднялось большое облако пепла.

Лава медленно текла по склону к берегу, перетекала через дорогу и задела по крайней мере одно здание.

Галерея: Извержение вулкана на Канарских островах

Власти небольшого острова с населением 83 000 человек призвали людей сохранять спокойствие, учитывая, что извержение не является особенно взрывным.

Извержение было предсказано заранее, учитывая, что в предыдущие дни было зафиксировано несколько тысяч подземных толчков.