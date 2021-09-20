Пн, 20.09.2021
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Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей

Фото ⟩ На Канарских островах произошло извержение вулкана; 5000 человек были эвакуированы

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 19 сентября, на юге острова Ла-Пальма, входящего в состав принадлежащих Испании Канарских островов, произошло извержение вулкана, в результате которого были эвакуированы не менее 5000 человек.

Как сообщает газета El Pais, извержение вулкана началось в 15:12.

Гражданская гвардия эвакуировала 5000 человек, в том числе 500 туристов.

Пожарные борются с лесными пожарами, но над островом, где находится вулканический хребет Кумбре Вьеха, поднялось большое облако пепла.

Лава медленно текла по склону к берегу, перетекала через дорогу и задела по крайней мере одно здание.

Галерея: Извержение вулкана на Канарских островах 

Власти небольшого острова с населением 83 000 человек призвали людей сохранять спокойствие, учитывая, что извержение не является особенно взрывным.

Извержение было предсказано заранее, учитывая, что в предыдущие дни было зафиксировано несколько тысяч подземных толчков.

Согласно официальным данным, сообщений о пострадавших пока не поступало.


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