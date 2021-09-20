ВИДЕО ⟩ Итальянцы спустя 16 лет стали чемпионами Европы по волейболу

В финале, который проходил в польском городе Катовице, сборная Италии в пяти сетах обыграла Словению со счётом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).

Итальянцы выиграли чемпионат Европы в седьмой раз (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005), больше титулов только у сборной СССР (12). Таким образом, итальянцы спустя 16 лет вернули себе титул чемпионов Европы.

Видео: Лучшие моменты матча Словения - Италия

Бронзовые медали чемпионата Европы завоевала Польша, которая в матче за третье место в трёх сетах обыграла Сербию - 3:0 (25:22, 25:16, 25:22). На предыдущем чемпионате Европы сборная Польши также уступила в полуфинале сборной Словении и в итоге заняла третье место. Словенцы тогда завоевали серебро, уступив в финале Сербии.

Сборная Латвии на чемпионате Европы заняла 16-е место, уступив в 1/8 финала команде Италии - 0:3 (14:25, 13:25, 16:25).