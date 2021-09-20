В России в Пермском университете молодой человек открыл стрельбу; есть погибшие

В России в Пермском университете молодой человек открыл стрельбу; есть погибшиеДополнено
В России в городе Пермь неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета, сообщает "Медуза".
В России в городе Пермь неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета, сообщает "Медуза".
Свидетели произошедшего рассказали, они заметили мужчину в военной форме, который стрелял из автомата. В пресс-службе университета сообщили, что стрельбу вели из травматического оружия.
Как сообщает Следственный комитет РФ, результате стрельбы погибли восемь человек. Изначально сообщалось, что погибли пять человек и еще шестеро пострадали. В Минздраве РФ указали, что пострадали 19 человек (по данным Telegram-канала "112", пострадали 20). По неофициальной информации, ранения также получили охранники университета. Есть информация об одном убитом охраннике.
Напавшего задержали, сообщил Следственный комитет РФ. Поступала информация, что его убили, но позже этот факт не подтвердился. При задержании стрелок начал сопротивляться и получил ранение. Позже университет сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что стрелка убили, но затем это сообщение пропало из паблика университета.
Телеканал "РЕН" опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как люди выпрыгивают из окон второго этажа корпуса № 8.
Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru обнаружило в соцсетях пост от человека, который, предположительно, открыл стрельбу в университете. Публикация появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не считать происходящее терактом.
В университете отменили занятия из-за случившегося.
Следственный комитет РФ начал уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. В университет выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермь вылетают министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.