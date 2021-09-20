В России в Пермском университете молодой человек открыл стрельбу; есть погибшие

Свидетели произошедшего рассказали, они заметили мужчину в военной форме, который стрелял из автомата. В пресс-службе университета сообщили, что стрельбу вели из травматического оружия.

Как сообщает Следственный комитет РФ, результате стрельбы погибли восемь человек. Изначально сообщалось, что погибли пять человек и еще шестеро пострадали. В Минздраве РФ указали, что пострадали 19 человек (по данным Telegram-канала "112", пострадали 20). По неофициальной информации, ранения также получили охранники университета. Есть информация об одном убитом охраннике.

ФОТО: Stringer

Напавшего задержали, сообщил Следственный комитет РФ. Поступала информация, что его убили, но позже этот факт не подтвердился. При задержании стрелок начал сопротивляться и получил ранение. Позже университет сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что стрелка убили, но затем это сообщение пропало из паблика университета.

Телеканал "РЕН" опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как люди выпрыгивают из окон второго этажа корпуса № 8.

Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru обнаружило в соцсетях пост от человека, который, предположительно, открыл стрельбу в университете. Публикация появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не считать происходящее терактом.

В университете отменили занятия из-за случившегося.