Прага, Сенегал, Гавайи, Межапарк. Где прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида продолжает гулять по Сенегалу
Дарья Клишина сидела в водичке
А прыгунья с шестом Анжелика Сидорова рядом с водичкой
Пляжная волейболистка Анастасия Кравченока отдыхала в Праге
Хоккеист Михаил Сергачёв купил тёплый свитер
Баскетболист Янис Тимма сходил в зоопарк и прогулялся с детьми по Межапарку
Гимнаст Никита Нагорный второй раз подряд стал спортсменом года по версии GQ
Боец Пейдж Ванзант играла в мяч с козликом
Александр Овечкин проводил время с семьёй
Даниил Медведев отдыхает в Майами
А Юлия Ефимова на Гавайских островах