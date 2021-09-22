Ср, 22.09.2021
Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко. Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

Прага, Сенегал, Гавайи, Межапарк. Где прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида продолжает гулять по Сенегалу

Дарья Клишина сидела в водичке

А прыгунья с шестом Анжелика Сидорова рядом с водичкой

Пляжная волейболистка Анастасия Кравченока отдыхала в Праге

Хоккеист Михаил Сергачёв купил тёплый свитер

Баскетболист Янис Тимма сходил в зоопарк и прогулялся с детьми по Межапарку

Гимнаст Никита Нагорный второй раз подряд стал спортсменом года по версии GQ

Боец Пейдж Ванзант играла в мяч с козликом

Александр Овечкин проводил время с семьёй

Даниил Медведев отдыхает в Майами

А Юлия Ефимова на Гавайских островах


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