ВИДЕО ⟩ Шатался и падал. Пьяный судья обслуживал детский турнир по хоккею

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как судья очень неуверенно держался на ногах и его пошатывало, в результате чего арбитр несколько раз упал на лёд. В конце концов судья не смог продолжить работу и был заменён.

В протоколе матча отмечены два арбитра - 20-летний Никита Бабинцев и 52-летний Игорь Светилов, но на видео запечатлены не они. "Чемпионат" связался со Светиловым, но тот не стал называть имени провинившегося арбитра, однако заверил, что в Федерации хоккея Москвы (ФХМ) он больше работать не будет.

"По всей вероятности, этот судья был пьян. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет", - сказал Светилов "Чемпионату".

По словам опытного арбитра, провинившийся молодой человек остался без матери в раннем возрасте, и это, вероятно, могло отразиться на его воспитании. Он также отметил, что понять, в каком состоянии находится арбитр, было невозможно, пока тот не вышел на лёд.