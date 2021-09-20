Пн, 20.09.2021
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Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей

ВИДЕО ⟩ Шатался и падал. Пьяный судья обслуживал детский турнир по хоккею

ФОТО: скриншот видео

Матч детского Кубка Москвы по хоккею между командами "Спартак Спорттех" и "Академия Харламова" запомнился действиями арбитра встречи, который судил поединок в состоянии алкогольного опьянения.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как судья очень неуверенно держался на ногах и его пошатывало, в результате чего арбитр несколько раз упал на лёд. В конце концов судья не смог продолжить работу и был заменён.

В протоколе матча отмечены два арбитра - 20-летний Никита Бабинцев и 52-летний Игорь Светилов, но на видео запечатлены не они. "Чемпионат" связался со Светиловым, но тот не стал называть имени провинившегося арбитра, однако заверил, что в Федерации хоккея Москвы (ФХМ) он больше работать не будет.

"По всей вероятности, этот судья был пьян. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет", - сказал Светилов "Чемпионату".

По словам опытного арбитра, провинившийся молодой человек остался без матери в раннем возрасте, и это, вероятно, могло отразиться на его воспитании. Он также отметил, что понять, в каком состоянии находится арбитр, было невозможно, пока тот не вышел на лёд.

В официальном заявлении ФХМ, опубликованном на сайте организации, пообещали принять решение по поводу будущего арбитра в понедельник, 20 сентября.


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