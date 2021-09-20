Фото ⟩ США массово депортируют тысячи гаитянских мигрантов

В воскресенье 320 мигрантов были доставлены в столицу Гаити Порт-о-Пренс тремя рейсами, а власти Гаити подтвердили, что во вторник ожидается еще шесть рейсов.

Власти США предприняли решительные действия по депортации многих из 12 000 мигрантов, размещенных возле пограничного моста Делрио в Техасе после въезда в Мексику.

Соединенные Штаты планируют совершить семь рейсов для депортации в среду - четыре в Порт-о-Пренс и три в Капитьен, сообщил официальный представитель США.

Рейсы будут продолжаться из Сан-Антонио, а также могут выполняться из Эль-Пасо.

Гаитяне в течение многих лет в больших количествах мигрировали в Соединенные Штаты из Южной Америки.

Когда после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году количество рабочих мест стало резко сокращаться, многие направились к границе США. Кто-то приехал на автобусах, кто-то на машинах, а кто-то даже пешком.

С пятницы 3300 мигрантов были доставлены из лагеря Дельрио в самолеты или тюрьмы, сказал начальник пограничной службы США Рауль Ортисс.

Приказ в сфере здравоохранения США, принятый администрацией Трампа в начале пандемии, позволяет быстро выслать большинство мигрантов без возможности попросить убежище. Президент США Джо Байден сохранил это правило, хотя он убрал из списка несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также его администрация не высылала большинство семей.