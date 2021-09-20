ВИДЕО ⟩ Корейский скалолаз получил травму спины после жуткого падения

Во время полуфинальных соревнований в дисциплине боулдеринг кореец сумел пройти трассу, но в порыве эмоций неудачно спрыгнул на маты и повредил спину. Мин Ян Ли не смог самостоятельно подняться, и прибывшая на место бригада врачей унесла скалолаза на носилках.

* Эпизод падения на 1:21:20

Победу на чемпионате мира по скалолазанию в дисциплине боулдеринг одержал японец Кокоро Фудзии, серебро - у его соотечественника Томоа Нарасаки, а третьим стал француз Мануэль Корню.