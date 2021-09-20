Пн, 20.09.2021
Ограничения для непривитых - это то, что должно быть сделано, и я уверяю, что так и сделают. Гиртс Бригис, профессор университета им. Страдиня
Гиртс Бригис, профессор университета им. Страдиня

ВИДЕО ⟩ Корейский скалолаз получил травму спины после жуткого падения

ФОТО: скриншот с youtube.com

Корейский скалолаз Мин Ян Ли получил травму спины на чемпионате мира по скалолазанию, который в эти дни проходит в Москве.

Во время полуфинальных соревнований в дисциплине боулдеринг кореец сумел пройти трассу, но в порыве эмоций неудачно спрыгнул на маты и повредил спину. Мин Ян Ли не смог самостоятельно подняться, и прибывшая на место бригада врачей унесла скалолаза на носилках.

* Эпизод падения на 1:21:20

Победу на чемпионате мира по скалолазанию в дисциплине боулдеринг одержал японец Кокоро Фудзии, серебро - у его соотечественника Томоа Нарасаки, а третьим стал француз Мануэль Корню.

Чемпионат мира по скалолазанию проходит в Москве с 15 по 21 сентября. В нём участвуют 188 скалолазов со всего мира.


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