Игрока "Челси" ограбили во время матча с "Зенитом". При чём тут рэпер Дрейк?

"Челси" у себя дома в первом туре группового этапа Лиги чемпионов победил "Зенит" со счётом 1:0, а Джеймс провёл на поле весь матч. В это время преступники проникли в дом защитника и унесли сейф, в котором хранились медали футболиста.

"Вечером 14 сентября, когда у меня был матч в Лиге чемпионов, несколько трусливых воров вломились в мой дом. Совместными усилиями они погрузили в машину тяжёлый сейф, в котором находились кое-какие личные вещи. Я не храню дома ювелирные украшения, поэтому всё, что содержалось в сейфе - это медали за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и за второе место на Евро-2020. Эти медали я завоевал вместе с "Челси" и сборной Англии. Это награды, которые не отнять у меня независимо от того, обладаю ли я ими физически, чтобы доказать это", - написал Джеймс в Instagram, разместив видео преступления.

21-летний английский футболист рассказал, что во время вторжения в доме никого не было, а также выразил надежду, что совместными усилиями получится поймать преступников и восстановить справедливость.

Интересно, что предыдущая запись Джеймса в Instagram - это совместное фото с канадским рэпером Дрейком. В сети бытует мнение, что спортсмены, которые фотографируются вместе с Дрейком, становятся жертвами одноимённого "проклятия".

Несколько лет назад футбольные болельщики заметили, что всякий раз когда кто-то из футболистов делал фото с рэпером, у них что-то шло не так. Так, после фото с ним Серхио Агуэро не сумел реализовать два пенальти за месяц, а Джейдон Санчо и его "Боруссия" разгромно проиграли Баварии (0:5). Страдали от этого "проклятья" и представители других видов спорта.