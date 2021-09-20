Фото ⟩ В Риге выступил рэпер Платина, ранее отмеченный Моргенштерном

Платина выпустил альбом из 15 песен в августе. В его записи приняли участие музыканты OG Buda, Big Baby Tape и Mayot. Альбом занял 1-е место в чарте Apple Music в России и 8-е место в чарте Genius в мире.

Ранее популярный российский рэп-исполнитель Моргенштерн дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором назвал имена трех рэп-артистов, которых он считает лучшими в своем жанре. Среди них были два рижанина - Lil Krystalll и Платина. Третьим стал Скриптонит.

"Это три мастодонта, которые для меня сейчас являются супермузыкальными", - заявил Алишер.

Рэп-исполнитель Lil Krystalll (наст. имя - Уланс Познакс) родился в Риге и на данный момент проживает в Лондоне. Второй артист - Платина (наст. имя - Роберт Плаудис) - живет в Риге и уже давно выступает за пределами Латвии.

Ходят слухи, что и Егор Крид назвал Роберта лучшим исполнителем.