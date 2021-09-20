Видео ⟩ На белорусско-польской границе за сутки обнаружены мертвыми четверо мигрантов

Первое тело

Первым в районе Августовского канала в Беларуси было обнаружено тело женщины, предположительно мигрантки.

Государственные СМИ Беларуси сообщают, что "по предварительной информации, женщину с мигрантами вытеснили с польской стороны".

"Тело женщины неславянской внешности обнаружено в метре от белорусско-польской границы. Вблизи, на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Польши в Беларусь", - передал "БелТА" ВРИО начальника пограничной заставы "Усово" Евгений Омесь.

Также по его словам, рядом с погибшей находились трое детей от 5 до 7 лет, мужчина и пожилая женщина. Все обнаруженные - граждане Ирака.

"По словам мужа погибшей, польские силовики привезли их к границе и, угрожая, вытолкнули на белорусскую сторону. Взрослые и дети при этом были босиком. На призывы о помощи поляки не реагировали", - передает "БелТА".

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Уже через несколько минут после этого - уже польские пограничники заявили, что на границе с Беларусью обнаружены тела трех человек.