ВИДЕО ⟩ Две собаки и конь выбежали на поле прямо во время матча

Во время матча, который проходил в Нижних Млинах (Полтавская область), сначала на поле выбежали две собаки. Их долго не могли поймать, но спустя несколько минут представителям украинской команды всё-таки удалось вывести животных за пределы поля. Ещё веселее стало во втором тайме, когда на поле неожиданно появился конь.