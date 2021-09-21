ВИДЕО ⟩ Две собаки и конь выбежали на поле прямо во время матча
Футбольный матч отборочного турнира Сурдлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии дважды прерывался из-за того, что на поле выбегали животные.
Футбольный матч отборочного турнира Сурдлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии дважды прерывался из-за того, что на поле выбегали животные.
Во время матча, который проходил в Нижних Млинах (Полтавская область), сначала на поле выбежали две собаки. Их долго не могли поймать, но спустя несколько минут представителям украинской команды всё-таки удалось вывести животных за пределы поля. Ещё веселее стало во втором тайме, когда на поле неожиданно появился конь.
Матч завершился победой сборной Украины со счётом 3:0.
Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Они пройдут в Бразилии с 1 по 15 мая 2022 года.