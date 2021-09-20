Пн, 20.09.2021
Статистика показывает, что наибольшее число инфицированных, госпитализированных и тяжелых случаев заболевания - в той части общества, которая не защищена от Covid-19. Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей
Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей
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Правительство завтра концептуально примет решение об ограничениях. Чего ждать?

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На заседании во вторник, 21 сентября, правительство концептуально примет решение о мерах безопасности для сдерживания Covid-19, сообщил сегодня, 20 сентября, журналистам после заседания правительственных партий председатель парламентской фракции "Для развития/За" Юрис Пуце.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что на заседании правительства планируется заслушать экспертов по необходимым мерам безопасности, режиму тестирования и обязательной вакцинации для определенных профессий. Премьер подчеркнул, что эти шаги связаны с тем, чтобы не тормозить экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о том, каковы конкретно могут быть возможные ограничения, Пуце заявил, что такие вопросы не решаются в коалиции по политическим соображениям, и необходимо дождаться заключения экспертов. По словам политика, Минздрав сделает доклад по этому вопросу на открытом заседании правительства, где можно будет услышать аргументы и мнения экспертов.

Правительство рассмотрит возможность использования антигенных тестов для безопасного получения услуг

Правительственная коалиция договорилась рассмотреть возможность использования антигенных экспресс-тестов на Covid-19 для безопасного получения услуг, сообщила журналистам депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) после встречи коалиционных партий.

Она признала, что вопрос о том, чтобы не закрывать экономику, позволив работать всем, кто хочет и может, очень важен.

"Вот почему мы потратили много времени на обсуждение безопасных услуг. Мы согласились с тем, что

необходимо исследовать возможности использования быстрых тестов, что было бы намного эффективнее.

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Это позволило бы и получателям, и поставщикам безопасно получать услуги, не подвергая опасности здоровье", - сказала депутат.

Она также подчеркнула, что экспресс-тесты дешевле.

Кроме того, на встрече было найдено решение, которое еще больше мотивирует семейных врачей участвовать в увеличении охвата вакцинацией, сообщила Индриксоне.

Минэкономики ранее заявило, что тестирование следует сделать более доступным за счет улучшения процесса тестирования и диапазона признанных тестов, чтобы расширить возможности предоставления услуг в "желтом режиме".


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