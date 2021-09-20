За вандализм на кладбище в Ливанах задержана женщина

В четверг, 16 сентября, в Прейльское отделение полиции поступила информация о том, что на Ливанском кладбище разрушены более десяти мест захоронений, а также повреждены памятники.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту осквернения могил, урн с прахом, захороненного или незахороненного трупа. Такое преступление карается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

В результате оперативных мероприятий выяснилась возможная виновница - женщина 1982 года рождения, ранее не попадавшая в поле зрения полиции.

Полиция продолжает расследование.