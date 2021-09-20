За вандализм на кладбище в Ливанах задержана женщина
На прошлой неделе за вандализм на Ливанском кладбище была задержана женщина, сообщила представитель Управления Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.
На прошлой неделе за вандализм на Ливанском кладбище была задержана женщина, сообщила представитель Управления Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.
В четверг, 16 сентября, в Прейльское отделение полиции поступила информация о том, что на Ливанском кладбище разрушены более десяти мест захоронений, а также повреждены памятники.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту осквернения могил, урн с прахом, захороненного или незахороненного трупа. Такое преступление карается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.
В результате оперативных мероприятий выяснилась возможная виновница - женщина 1982 года рождения, ранее не попадавшая в поле зрения полиции.
Полиция продолжает расследование.
В свою очередь, в самоуправлении Ливанского края LETA выяснило, что на кладбище уже проведены работы по уборке. Если в результате уголовного преступления кому-либо был причинен материальный ущерб, местное самоуправление предлагает обратиться в Госполицию.