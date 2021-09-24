Попасть за решетку: 3 тюрьмы, куда можно сходить на экскурсию

В каждой стране есть места с жуткой историей, которые местные жители обычно обходят стороной, а вот туристы, наоборот, тянутся к ним с непреодолимым интересом. Очень часто такими местами являются тюрьмы, где еще недавно содержали опасных преступников, а сегодня водят экскурсии. Безусловно, здесь на ум сразу приходит знаменитая тюрьма в США - Алькатрас. Однако за подобными впечатлениями не обязательно ехать так далеко - в странах Балтии тоже есть бывшие места лишения свободы, куда можно сходить на пугающую экскурсию, поучаствовать в постановочном шоу или даже переночевать в камере.